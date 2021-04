Body damskie - must have!

Body damskie to wyjątkowy element garderoby, który łączy w sobie zalety bluzki oraz wygodnej bielizny. Doskonale podkreśla wszystkie atuty sylwetki, dzięki czemu zawsze prezentuje się niezwykle kobieco i uwodzicielsko. Pasuje do większości spodni i spódnic, a ponadto sprawdza się zarówno na co dzień, jak i od święta lub podczas sytuacji o charakterze służbowym. Niewątpliwą przewagę nad bluzką zyskuje tym, że bluzka lub koszula wsuwana w spodnie lub spódnicę podnosi się do góry lub całkiem wysuwa. Problem ten nie dotyczy nas, gdy zdecydujemy się na body damskie.

Do czego nosimy body damskie?

Podstawowym pytaniem, jakie zadają sobie kobiety w związku z tym elementem garderoby, jest oczywiście to, z czym nosić damskie body? Przede wszystkim świetnie nadaje się ono do noszenia ze spodniami z wysokim stanem. Body damskie to właściwie przepis na supermodną w tym roku stylizację – dopasowane jeansy z wysokim stanem, body i kurtka przejściowa na przykład ramoneska oraz botki lub trampki. Damskie body, zależnie od materiału, z jakiego jest wykonane, może być doskonałym zastępstwem eleganckiej bluzki. Wówczas możesz je nosić do spodni materiałowych, spódnic, pod marynarki lub - gdy chcesz zapewnić sobie nieco ciepła - pod koszule.