Kultowe kobiece stylizacje filmowe

Kino stale się rozwija, jednak wiele osób z chęcią wraca do filmów, które powstały dobre kilkadziesiąt lat temu. Mają one w sobie pewną magię, która sprawia, że z chęcią się je ogląda. Niektórzy cenią je za coś jeszcze: kultowe kobiece stylizacje filmowe! Wiele z nich stało się inspiracją dla ludzi z całego świata. Są one dobrze znane i z chęcią odtwarzane w czasach współczesnych.

Krótka historia kina

Człowiek zaczął interesować się kinem już w XVIII wieku, jednak filmy fabularne zyskały na popularności dopiero w latach 90 XIX wieku. Od tego czasu sztuka filmowa rozwija się w naprawdę szybkim tempie. Ze starszym kinem kojarzymy pewnych aktorów, sceny, a także wspomniane już kultowe kobiece stylizacje filmowe. Które z nich najbardziej zapadły nam w pamięci?

Kultowe kobiece stylizacje filmowe o których długo nie zapomnimy!

Jedną ze stylizacji, która wzbudziła zainteresowanie ludzi jest mała czarna z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego", którą miała na sobie Audrey Hepburn. Czarne sukienki są modne do dziś, a współczesne kobiety chętnie je noszą. Nie można zapomnieć również o stylizacji Marylin Monroe, która w filmie "Słomiany wdowiec" założyła białą, zwiewną kreację i stanęła nad kanałem wentylacyjnym! Na pewno kojarzycie scenę, gdy jej sukienka rewelacyjnie unosi się do góry!

Jeżeli zainteresowały Cię te kultowe kobiece stylizacje filmowe, zajrzyj na naszego bloga. Znajdziesz ich tam o wiele, wiele więcej.