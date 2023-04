Jak stworzyć idealny total look dla siebie?

Jeśli szukasz sposobu na stworzenie idealnego monochromatycznego outfitu, to jesteś we właściwym miejscu. Total look, czyli stylizacja w jednolitych kolorach, wzorach, materiałach, czy stylach, to świetny sposób, żeby wyglądać modnie i elegancko. To także idealna opcja na połączenie różnych elementów garderoby w spójną całość, która podkreśli Twoją osobowość i styl. W tym artykule podpowiadamy, co należy wziąć pod uwagę podczas kompletowania stroju.

Kupuj w oparciu o swój styl

Wybierz podstawowe elementy swojego stroju, takie jak spodnie, bluzka i buty, i postaw na proste fasony. Możesz wybrać klasyczne kolory, takie jak czarny, biel, szary lub granatowy, lub postawić na coś bardziej odważnego, takiego jak czerwony lub zielony. Pamiętaj jednak, żeby przy kompletowaniu total looku zawsze zachować swój styl. Jeśli preferujesz klasykę, wybierz eleganckie elementy garderoby, takie jak garnitur lub płaszcz. Jeśli wolisz bardziej ekstrawaganckie stylizacje, postaw na oryginalne kroje i wzory.

Dodaj akcesoria, które uzupełnią total look

W każdym stroju jest ważne, by dodać akcesoria, które uzupełnią twoją stylizację i podkreślą indywidualność. Możesz postawić na biżuterię, apaszki czy też okulary przeciwsłoneczne. Pamiętaj, aby dopasować je kolorystycznie do reszty stroju. Nie zapomnij także, żeby dobrać pasujące buty i torebkę, bo one również składają się na total look. Jeśli wybrałaś klasyczne spodnie i koszulę, możesz postawić na szpilki i skórzaną torebkę. Jeśli wolisz bardziej swobodny styl, wybierz trampki i plecak.